В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.

– Их производство налажено, в ближайшие месяцы они будут произведены в нужном количестве, и мы ожидаем их поступления на рынок. Вакциной обеспечат все медучреждения и прививочные кабинеты, – рассказал он.

Отметим, что препарат состоит из двух компонентов. Его вводят с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Согласно инструкции, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.