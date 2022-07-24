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Здоровье24 июля 2022 6:47

В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса

Об этом сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский
Сергей Швецов
В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса.

В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.

– Их производство налажено, в ближайшие месяцы они будут произведены в нужном количестве, и мы ожидаем их поступления на рынок. Вакциной обеспечат все медучреждения и прививочные кабинеты, – рассказал он.

Отметим, что препарат состоит из двух компонентов. Его вводят с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Согласно инструкции, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.