В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса.
Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области
В Югру поступит первая партия назальной вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава окружного депздрава Алексей Добровольский.
– Их производство налажено, в ближайшие месяцы они будут произведены в нужном количестве, и мы ожидаем их поступления на рынок. Вакциной обеспечат все медучреждения и прививочные кабинеты, – рассказал он.
Отметим, что препарат состоит из двух компонентов. Его вводят с помощью специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.
Согласно инструкции, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.