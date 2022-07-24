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Происшествия24 июля 2022 6:38

В Сургуте «Мерседес» протаранил «Ладу», машина перевернулась на крышу

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП
Сергей Швецов
В Сургуте «Мерседес» протаранил «Ладу», машина перевернулась на крышу.

В Сургуте «Мерседес» протаранил «Ладу», машина перевернулась на крышу.

Фото: скриншот с видео

На Югорском тракте в Сургуте произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь «Мерседес» протаранил «Ладу».

Как рассказали сотрудники ГИБДД, водитель «немца» не справился с управлением и на скорости влетел в отечественный автомобиль. От удара тот вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

На место происшествия выезжали спасатели, медики и сотрудники полиции. По предварительной информации, в аварии пострадало несколько человек. В настоящее время, по данным местного управления Госавтоинспекции, выясняются подробности произошедшего дорожного инцидента.