Сургутяне подали 270 заявок на участие в программе социальной газификации

Фото: администрация Сургута

На сегодняшний день жители Сургута подано 270 заявок на участие в программе социальной газификации, заключено 13 договоров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителей поселка Снежный (отдаленный мкр. Сургута) также начали подключать к газу. Первый на очереди - дом №70 по ул. Гайдара. В рамках программы социальной газификации в здании провели газораспределительные сети.

Право на бесплатное подключение по программе имеют владельцы домовладений, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов. Возможность участия в проекте можно проверить на сайте.

Вся необходимая информация о том, сколько стоит подключение, что нужно сделать, чтобы получить газ, какие документы необходимы и многое другое собрана в памятке.

Заявку на подключение можно направить через личный кабинет на сайте Единого оператора газификации или обратиться лично в «Сургутгаз» по ул. Маяковского, 14а, ст. 1. Заявка от садовых объединений подается коллективно.