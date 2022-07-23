Коронавирус в Югре, последние новости на 23 июля 2022 года: заразились 55 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 55 человек в 15 муниципалитетах, а именно:

Фото: оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 2 человека, с симптомами ОРВИ - 53, в бессимптомной форме - 1.

За весь период в регионе подтверждено 211 990 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 209 012 человек, скончались - 2 557.

В России выявлено 6 953 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 200. Всего в стране зарегистрировано 18 524 732 случая. Излечились от коронавируса 4 803 человека, скончались - 38.