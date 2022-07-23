В поликлинике Нягани усилены меры профилактики коронавируса

Фото: департамент здравоохранения Югры

В связи с увеличением лабораторно подтвержденных случаев коронавируса и ОРВИ в поликлинике Нягани введен обязательный масочный режим для сотрудников. Кроме того, в медучреждении открыт санитарный пост, где перед началом рабочего дня специалисты проходят термометрию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Пациентам, находящимся в здании поликлиники, также рекомендовано ношение защитных масок, а при входе каждому измеряют температуру с помощью тепловизора (они были установлены в 2020 году в «головном» здании медучреждения и в отделении профилактических медицинских осмотров).

- В целях предупреждения распространения инфекций, в коридорах и холлах всех зданий нанесена специальная желтая разметка, разграничивающая безопасное расстояние между пациентами. Всем сотрудникам перед началом рабочего дня и пациентам, обратившимся в поликлинику, проводится измерение температуры бесконтактным термометром. На столешнице окна гардероба стоит спиртовой кожный антисептик, предназначенный для обработки рук граждан, - рассказала врач-эпидемиолог Ольга Ежова.