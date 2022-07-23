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Происшествия23 июля 2022 4:05

Вартовчанка лишилась около миллиона рублей, помогая «спецслужбам» поймать мошенников

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Вартовчанка лишилась около миллиона рублей, помогая «спецслужбам» поймать мошенников

Вартовчанка лишилась около миллиона рублей, помогая «спецслужбам» поймать мошенников

Фото: Вера Зенина

В полицию Нижневартовска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, женщина поверила, что помогает спецслужбам поймать аферистов.

- Один из преступников сообщил гражданке, что в России орудует банда мошенников, и в настоящее время идет работа по их розыску и задержанию. Далее собеседник предложил гражданке посодействовать спецслужбам и оказать помощь в изобличении аферистов. Вартовчанка, поверив словам мужчины, начала выполнять все дальнейшие указания, - прокомментировали в ведомстве.

Далее к разговору подключился «сотрудник» Центрального банка, который посоветовал женщине закрыть имеющийся у нее вклад для сохранения своих сбережений. Затем он помог установить ей специальное приложение и продиктовал номер «безопасного счета».

В итоге вартовчанка сама оказала материальную «помощь» мошенникам, пополнив их счета на 950 тысяч рублей.