Вартовчанка лишилась около миллиона рублей, помогая «спецслужбам» поймать мошенников Фото: Вера Зенина

В полицию Нижневартовска обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, женщина поверила, что помогает спецслужбам поймать аферистов.

- Один из преступников сообщил гражданке, что в России орудует банда мошенников, и в настоящее время идет работа по их розыску и задержанию. Далее собеседник предложил гражданке посодействовать спецслужбам и оказать помощь в изобличении аферистов. Вартовчанка, поверив словам мужчины, начала выполнять все дальнейшие указания, - прокомментировали в ведомстве.

Далее к разговору подключился «сотрудник» Центрального банка, который посоветовал женщине закрыть имеющийся у нее вклад для сохранения своих сбережений. Затем он помог установить ей специальное приложение и продиктовал номер «безопасного счета».

В итоге вартовчанка сама оказала материальную «помощь» мошенникам, пополнив их счета на 950 тысяч рублей.