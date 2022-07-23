Погода в Югре на 23 июля 2022 года: до +20 градусов

Погода в Югре на 23 июля Фото: Вера Зенина

В субботу, 23 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно, но с прояснениями. Местами кратковременный дождь, по крайнему востоку сильный дождь, в отдельных районах ожидается гроза. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +7...+12 градусов, днем +15...+20.

В Ханты-Мансийске будет также облачно и с прояснениями, но без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +9...+11 градусов, днем +17...+19.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: