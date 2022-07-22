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Здоровье22 июля 2022 11:50

Глава депздрава Югры пообещал сдать окружную больницу в Нижневартовске до конца 2022 года

В учреждении будут работать более 2,5 тысяч сотрудников
Сергей Швецов
Глава депздрава Югры пообещал сдать окружную больницу в Нижневартовске до конца 2022 года.

Глава депздрава Югры пообещал сдать окружную больницу в Нижневартовске до конца 2022 года.

Фото: Ольга Крыльцова

Глава депздрава Югры Алексей Добровольский пообещал сдать окружную больницу в Нижневартовске до конца 2022 года. Слова прозвучали во время прямого эфира в talegram-канале чиновника. А еще он сказал, что больницу в Горноправдинске достроят даже раньше – в сентябре.

– Планируем до сентября завершить работы и ввести в эксплуатацию горноправдинскую больницу. Там будут оказывать медицинскую помощь жителям Горноправдинска и Ханты-Мансийского района. Еще из больших планов – до конца года рассчитываем на ввод в эксплуатацию новой нижневартовской больницы на 1100 коек, – заявил глава депздрава.