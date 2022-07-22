За 2021 год «Роснефть» инвестировала в экологию 55 млрд рублей.

В 2021 году объем инвестиций «НК «Роснефть» в природоохранные и природовосстановительные мероприятия составил около 55 млрд рублей.

Компания представила обновленную Публичную позицию - «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», подтвердив свою приверженность высоким социальным и экологическим стандартам. Цели ООН в области устойчивого развития учитывались при разработке и утверждении новой стратегии «Роснефть–2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход».

Бережное отношение к природным ресурсам – один из главных приоритетов Компании. «Роснефть» ежегодно реализует целый ряд мероприятий и инвестиционных проектов, направленных на улучшение экологических показателей в производственной деятельности, минимизацию воздействия на окружающую среду и содействие сохранению биоразнообразия.

В общей сложности, в 2018–2021 годах «зеленые» инвестиции, направленные на увеличение полезного использования попутного нефтяного газа (ПНГ), повышение надежности трубопроводов, эффективное управление водными ресурсами, оптимизацию обращения с отходами и рекультивацию земель, превысили 200 млрд рублей.

В 2021 году «Роснефть» рекультивировала более 470 гектаров земель исторического наследия, в том числе свыше 90% – силами собственного экосервиса. Компания улучшила целый ряд ключевых экологических показателей по сравнению с предыдущим годом в различных регионах.

Фото предоставлено "КП".

Например, АО «НК «Конданефть» занимается разработкой месторождений на лицензионных участках на территории Югры и в Тюменской области. Предприятие не забывает заботиться об окружающей среде, сохраняя ее для будущих поколений. В числе корпоративных правил – применение лучших практик для охраны природы и повышение экологичности производства.

Так, АО «НК «Конданефть» привлекло своих сотрудников к сбору макулатуры – специальные контейнеры установили в административных зданиях Ханты-Мансийска. Сбор макулатуры – далеко не первая инициатива, направленная на сохранение природы Югры. На системной основе ведется работа по восполнению лесного фонда в регионах присутствия НК «Конданефть»: в прошлом году в автономном округе высадили более 2 млн саженцев сосны обыкновенной, площадь составила 500 гектаров. В том числе 964 тыс. саженцев теперь растут в Кондинском районе на месте природных пожаров. Территорию расчистили от сгоревшей древесины, подготовили почву и привезли саженцы, выращенные в питомнике.

Фото предоставлено "КП".

Помимо этого, НК «Конданефть» осуществляет экологический мониторинг: постоянно контролирует и анализирует состояние атмосферного воздуха, поверхностных, подземных и грунтовых вод и почв. Чтобы в лесах на лицензионных участках Конданефти транспорт не нарушал верхний слой почвы, там разрешено передвигаться только на спецтехнике. Экологи Общества строго контролируют и влияние работы месторождений на фауну края: животные могут ощущать дискомфорт лишь в период строительства объектов, а во время эксплуатации четвероногие возвращаются в привычные места обитания и в дальнейшем практически не ощущают присутствия человека.

Чтобы компенсировать ущерб водным ресурсам, компания ежегодно выпускает в реки Югры мальков рыб. Летом 2021 года в воды Маромского сора Обь-Иртышского бассейна отправились около 6 млн мальков пеляди. Как только пелядь достигла необходимого веса, поголовье отправилось в «большое плавание». По мнению ихтиологов, мальки станут промысловыми особями уже через три года. Всего в период с 2018 по 2021 годы в Обь-Иртышский бассейн выпустили 28 млн мальков пеляди.

Фото предоставлено "КП".

Сегодня «Роснефть» уделяет повышенное внимание мероприятиям, направленным на сохранение биоразнообразия, в частности, проектам по изучению биоиндикаторов экосистем и уникальных представителей фауны, находящихся под угрозой вымирания. В рамках нацпроекта «Экология» Компания продолжает проекты по изучению, мониторингу и защите животных Арктики, являющихся индикаторами экосистем региона (дикий северный олень, белый медведь, атлантический морж, а также белая чайка).

В продолжение экспедиционных работ 2020 года по изучению видов-индикаторов в 2021 году были проведены весенние и летние полевые исследования белого медведя и моржа на о. Земля Александры (архипелаг Франца-Иосифа), Оранских островах и мысе Желания архипелага Новая Земля. В долинах рек Хета и Хатанга проведены маршрутные и авиационные обследования территории обитания диких северных оленей, изучены миграционные пути животных на территории двух муниципальных районов Красноярского края. Полевые исследования в рамках проекта изучения и сохранения биоразнообразия арктических экосистем планируется продолжить летом-осенью 2022 года.

Для сохранения биологического разнообразия и восполнения водных биоресурсов в 2021 году в регионах присутствия Компании, в том числе в Республике Коми, Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, Мурманской, Тюменской и Самарской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан, ХМАО — Югре, было выпущено более 120 млн молоди рыб, включая мальков особо ценного сибирского осетра, ценных атлантического и черноморского лосося, чира, сига, стерляди и муксуна.

Справка:

Ключевыми компонентами долгосрочной экологической повестки Компании являются стратегия «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», которую Совет директоров Компании утвердил в конце 2021 года и Концепция экологического развития до 2035 года.

Среди основных приоритетов новой стратегии - снижение углеродного следа. Компания ставит перед собой цель - к 2050 году достичь чистой углеродной нейтральности по выбросам Областей охвата 1 и 2. Стратегия «Роснефть-2030» также формулирует кратко- и среднесрочные горизонты климатической повестки: к 2025 году - сокращение абсолютных выбросов парниковых газов на 5%; к 2030 году - снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2%, нулевое рутинное сжигание попутного нефтяного газа, снижение удельных выбросов парниковых газов в сегменте «Разведка и добыча» до уровня менее 20 кг СО2 – экв./бнэ; к 2035 году – сокращение абсолютных выбросов парниковых газов более чем на 25% от 2020 года.

Экологические цели «Роснефти» на период до 2035 года предусматривают:

минимизацию воздействия на окружающую среду, в том числе за счет внедрения наилучших доступных технологий и как следствие повышения эффективности процессов утилизации отходов, рекультивации земель, очистки сточных вод и выбросов;

внедрение принципов циркулярной экономики («экономики замкнутого цикла»);

защиту и сохранение экосистем и биоразнообразия.

Системный подход Компании включает разработку и применение технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду.