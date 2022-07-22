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Происшествия22 июля 2022 10:30

Спасатели Югры перешли на режим повышенной готовности из-за серьезных пожаров в лесах

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона
Сергей Швецов
Спасатели Югры перешли на режим повышенной готовности из-за серьезных пожаров в лесах.

Спасатели Югры перешли на режим повышенной готовности из-за серьезных пожаров в лесах.

Фото: Ольга Крыльцова

Спасатели Югры перешли на режим повышенной готовности из-за серьезных пожаров в лесах. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Как стало известно, в настоящее время тех, кто устраняет лесные пожары, стало 396 человек. Количество вертолетов, задействованных в тушении, выросло до семи машин.

– В Югре действуют 29 лесных пожаров на площади в 1646 гектаров. Самая сложная ситуация в Березовском районе, где власти собираются вводить режим ЧС. Угрозы населенным пунктам и промышленным предприятиям нет, – отметили в местном департаменте недропользования и природных ресурсов.