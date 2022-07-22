В Нижневартовске создадут единую сеть велодорожек. Фото: Вадим Бегун

В Нижневартовске создадут единую сеть велодорожек. Они появятся в рамках регионального конкурса инициативных проектов.

По словам главы города Дмитрия Кощенко, существующие велодорожки разрознены – необходимо объединить действующие площадки. Для этого потребуется создание еще около 7 км благоустроенных велодорожек.

Известно, что велодорожки есть на набережной, Рябиновом и Комсомольском бульварах и в городском парке. Но этого недостаточно.

– Специализированные дорожки для любителей велопрогулок появятся и в рамках регионального конкурса инициативных проектов. В числе победителей - проект Нижневартовска по устройству освещения, тротуара и велодорожки с восточной стороны улицы Героев Самотлора (от улицы Мира до Восточного проезда), – сообщили в пресс-службе муниципалитета.