Коронавирус в Югре, последние новости на 22 июля 2022 года: заболели еще 63 человека

Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 июля 2022 года увеличилось на 63. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 июля 2022 года увеличилось на 63. Всего с начала пандемии ковид подхватил 211 935 человек.

По состоянию на 22 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 167 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 2,3%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 4 687 человек, или на 3,5% больше в сравнении с 21 июля 2022 года. Выявлено 6 659 новых случаев. Умер за сутки 41 человек.