АО «Транснефть – Сибирь» выпустило мальков нельмы в реку в ХМАО-Югре. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» выпустило 1,5 млн мальков нельмы в протоку Ендырская на территории Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть».

Молодь выращивалась в цехах рыбоводного завода. Подращённые мальки обитали в рыбопитомнике, где созданы условия, максимально приближенные к тем, в которых обитает данный вид биоресурсов. Этот подход позволяет обеспечить высокую выживаемость молоди после выпуска в естественную среду обитания.

Среднештучная навеска мальков составила 12 граммов, что подтверждено государственной комиссией по контролю за искусственным воспроизводством, в которую входят представители Росрыболовства, Главрыбвода, Природнадзора-Югры и Департамента промышленности ХМАО-Югры.

На реализацию данного экологического мероприятия АО «Транснефть – Сибирь» направило 114 млн рублей. Цель – поддержание видового разнообразия водной биосферы в регионах ведения производственной деятельности.

Компания на постоянной основе оказывает содействие в восполнении биологических водных ресурсов при реализации программ технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта объектов магистрального трубопроводного транспорта.