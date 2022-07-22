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Общество22 июля 2022 1:00

Погода в Югре на 22 июля 2022 года: в Нижневартовском районе ожидается сильный дождь

Облачно с прояснениями
Сергей Швецов
В Нижневартовском районе ожидается сильный дождь.

В Нижневартовском районе ожидается сильный дождь.

Фото: Вадим Бегун

Днем местами в Нижневартовском районе ожидается сильный дождь.

По ХМАО: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем в восточных районах сильный дождь, гроза. Ветер северных направлений 4 – 9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13 °С, днем +17, +22 °С.

По г.Ханты – Мансийску: Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +9, +11 °С, днем +19, +21 °С.