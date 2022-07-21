В Югре собаки обозлились на людей и стали чаще на них нападать. Фото: Вадим Бегун

За полгода в Югре 1 741 укушенный животным человек обратился к медикам. Эта цифра выше показателя аналогичного периода прошлого года на 29,3%.

По автономному округу обращаемость пострадавших составила 103,9 случаев на 100 тысяч населения. Выше – в Советском районе (183,5 сл. на 100 тысяч населения), Нягани - 179,6, Мегионе - 176,9, в Берёзовском районе - 160,8, г. Ханты-Мансийске - 152,5 и пр. Среди обратившихся от агрессивности диких животных 4% пострадавших.

– В этом году зарегистрировано 2 случая бешенства животных: в апреле в Нефтеюганском районе собака погибла от бешенства, а в мае в Ханты-Мансийске нашли труп собаки, в котором обнаружен вирус бешенства, – рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ХМО.

Все пострадавшие получили курс экстренной антирабической помощи и теперь им ничего не угрожает.