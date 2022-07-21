Югорчанка обокрала в храме мужчину, пока он молился. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился 25-летний житель города. Мужчина сообщил, что в храме кто-то украл у него личные вещи и сотовый телефон на 36 тысяч рублей.

По словам заявителя, он оставил свою барсетку на вешалке при входе в молельный зал. В мужской сумке находились деньги, банковские карты, ключи от квартиры и гаджет.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее несудимая 54-летняя жительница города, – рассказали в УМВД по ХМАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Часть похищенного имущества изъято и будет возвращено законному владельцу. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.