В Югре модернизировали защиту ключевого оборудования на высоковольтных центрах питания. Фото - "Россети Тюмень".

На подстанциях 110 кВ «Асомкинская» и «Островная», которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе и обеспечивают электроэнергией Фаинское и Южно-Сургутское месторождения углеводородов, «Россети Тюмень» модернизировали систему релейной защиты и автоматики. На эти цели компания направила 2,2 миллиона рублей.

Энергетики оснастили подстанции современными устройствами релейной защиты, управляющая часть которых реализована на базе микропроцессорных элементов (МП РЗА). МП РЗА – это комплекс автоматических устройств, способных при возникновении нештатной ситуации оперативно выявить неисправный участок и, воздействуя на коммутационные аппараты, отключить его от энергосистемы питающего центра. Причем

устройства не зависят от систем жизнеобеспечения подстанции, поэтому без труда обеспечат защиту оборудования в любых ситуациях.

Отметим, что энергокомпания непрерывно совершенствует работу электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. На сегодняшний день системами релейной защиты и автоматики оснащены все подстанции «Россети Тюмень». Часть установленных на них устройств РЗА (почти 13 тысяч)¬ выполнены на микропроцессорной основе. Современные устройства позволяют существенно снизить риски нарушения электроснабжения потребителей в крупнейшем нефтедобывающем регионе России.