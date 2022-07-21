В Сургуте у общественников возникли вопросы к облагораживанию территории парка «За Саймой». Фото: Скриншот с видео

В Сургуте у общественников возникли вопросы к облагораживанию территории парка «За Саймой». Они побывали в зоне интродукции.

По информации ОНФ, есть вопросы к своевременной уборке сухостоя и насыпной пешеходной дорожке вблизи зоны интродукции, которая засыпана щебнем крупной фракции, в результате чего затрудняется по ней передвижение.

К тому же, в ближайшее время нужно решить вопрос с юридическим статусом, чтобы ботанический сад развивался и стал местом притяжения людей, которые любят природу.

– Мы предлагаем рассмотреть вопрос развития, содержания и эксплуатации ботанического сада и парка «За Саймой» в целом, через совместное финансирование из окружного и городского бюджетов, к примеру, в рамках новой госпрограммы «Парки Югры», – отметил член регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов.