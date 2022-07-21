Коронавирус в Югре, последние новости на 21 июля 2022 года: заболели еще 32 человека

Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 июля 2022 года увеличилось на 32. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 21 июля 2022 года увеличилось на 32. Всего с начала пандемии ковид подхватили 211 872 человека.

По состоянию на 21 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 195 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 37 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах РФ.

Выздоровело за сутки 4 529 человек, или на 4,9% больше в сравнении с 20 июля 2022 года. Выявлен 6 391 новый случай. Умерло за сутки 42 человека.