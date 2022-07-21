В Сургуте женщина-водитель на «Мерсе» устроила массовое ДТП. Фото - УГИБДД по ХМАО.

На улице Аэрофлотской в Сургуте накануне, 20 июля, произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырёх автомобилей. Виновницей аварии стала 45-летняя женщина, которая ехала на «Мерседесе» и не выбрала безопасную скорость движения.

– Женщина не справилась с управлением и врезалась в железобетонное ограждение, после чего авто столкнулось с «Тойотой», «Фольксвагеном» и «ГАЗ Луидор», – сообщили в УГИБДД по ХМАО.

В результате ДТП женщина на «немце» получила телесные повреждения. Травмировался также водитель «Фольксвагена».