В Нягани ввели режим ЧС из пожара в лесу. Фото - Иван Ямашев в ВК.

В Нягани ввели режим ЧС из пожара в лесу. Угрозы для жилых районов нет, успокаивает на своей страничке в «ВКонтакте» глава города Иван Ямашев.

«Поскольку эта территория является муниципальной, ответственность за ликвидацию возгорания также несет город. Сразу после фиксирования термоточки были задействованы муниципальные силы и средства, в том числе, управления городского хозяйства и МЧС. 17 июля пожар был потушен, но, к сожалению, 19 числа возобновился», – рассказал мэр своим подписчикам.

По его словам, процесс тушения сильно осложняет то, что очаг возгорания находится в 15 километрах от дороги. Добраться туда можно только на специализированной технике. Кроме того, рядом с местом пожара отсутствуют источники воды, и её необходимо подвозить.

«В связи с вводом режима чрезвычайной ситуации гражданам запрещено посещать лесополосу до окончания всех специальных мероприятий. Также в Нягани наблюдается легкая дымка, однако сотрудники Роспотребнадзора проводят постоянный мониторинг воздуха и сейчас все показатели в норме», – отметил Ямашев.