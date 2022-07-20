В Югре горит более 1,2 гектаров леса. Фото: Ольга Крыльцова

В Югре горит более 1,2 гектаров леса. Об этом сообщает окружной департамент недропользования и природных ресурсов.

Всего на территории автономного округа действуют 22 лесных пожаров, из них 7 локализованных (на площади 587 га). А вот ландшафтные пожары отсутствуют.

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы Базы авиационной и наземной охраны лесов, сегодня в автономном округе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 164 лесных пожаров площадью 5401,16 га и 55 ландшафтных (природных) возгораний площадью 5374,8 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры.