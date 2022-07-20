Малыш с мамой пострадали в массовой аварии в Мегионе. Фото: Отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.

В Мегионе накануне, 19 июля, произошла авария с участием 3 автомобилей. В аварии пострадали мама с ребенком.

– 56-летний водитель «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой» и «Хондой». В результате ДТП травмы получили водитель «Шевроле», а также 38-летняя женщина, сидевшая за рулем «Хонды», и ее 4-летний сын, – рассказали в УГИБДД Югры.

Всего же за минувший день на дорогах Югры произошло 2 аварии с пострадавшими. Различные травмы получили 4 человека.

Сотрудники ГИБДД задержали 8 пьяных водителей, 3 – за отказ от прохождения освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 43 водителя и еще 46 – за нарушение правил перевозки детей.