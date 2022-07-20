Югорчанин обманом присвоил паспорт прохожего, предложив провести вечер с девушками, и набрал 15 кредитов. Фото: Ольга Крыльцова

Полицейские Нефтеюганска окончили предварительное расследование уголовного дела в отношении 26-летнего мошенника. Он использовал персональные данные своего 23-летнего приятеля для оформления 19 займов в микрофинансовых организациях. Полученными деньгами нефтеюганец распоряжался по своему усмотрению, а знакомый узнал о своих обязательствах, только когда получил письма с просрочками.

Потерпевший рассказал, что познакомился с обвиняемым на улице, тот пообещал ему помочь устроиться на престижную работу, для чего необходимо было передать ему паспорт и банковскую карту. После этого мошенник предложил горожанину провести вечер в компании с девушками легкого поведения, но денег у обоих не оказалось.

– Фигурант предложил оформить микрозайм, а деньги использовать для развлечений. Мужчина согласился и взял в кредит 6 тысяч рублей. Как только обвиняемый получил деньги, он признался, что у него есть жена и малолетний ребенок, которым нужны эти деньги. Тогда потерпевший оформил на свое имя еще два займа, а деньги передал обвиняемому. Злоумышленник, используя документы потерпевшего, оформил на сайтах еще 15 микрозаймов, – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

В общей сложности аферист заработал свыше 127 тысяч рублей. В настоящее время уголовного дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу.