Грузовикам весом более 50 тонн запретили проезжать по мосту через Обь в Сургуте. Фото: Ольга Крыльцова

Грузовикам весом более 50 тонн запретили проезжать по мосту через Обь в Сургуте. А вот автомобилям шириной более 2,8 метров ездить можно, но только ночью. Это временное ограничение, которое будет действовать на время ремонтных работ.

Дело в том, что сотрудники «Северавтодора» начали ремонтировать автодорожное покрытие моста имени Валентина Солохина. Пока идут работы, полос движения в обоих направлениях сузят до 3 метров.

По контракту, весь комплекс работ должен быть завершён до 31 августа 2023 года. На первом этапе будет выполнен ремонт по правой половине моста. Планируется, что работы будут завершены не позднее 31 октября 2022 года.