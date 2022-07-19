Энергетики повысили надежность электроснабжения свыше двадцати соцобъектов Югры

Фото: «Россети Тюмень»

В Советском районе ХМАО-Югры завершены плановые работы на высоковольтной подстанции «Алябьево», питающей электроэнергией поселки городского типа Пионерский, Малиновский и Алябьевский. На проведенные мероприятия «Россети Тюмень» направили более пятисот тысяч рублей.

За месяц специалисты отремонтировали два трансформатора 110 кВ, 29 выключателей различного класса напряжения и 6 высоковольтных разъединителей. Кроме того, энергетики произвели замену трансформаторного масла и резиновых уплотнений, провели ревизию устройств регулирования напряжения, релейной защиты и автоматики.

Отметим, что подстанция «Алябьево» обеспечивает электроэнергией не только частные домовладения на территории трех поселков городского типа, но и свыше двадцати социально значимых объектов, в числе которых ж/д-станции, больницы, школы, детсады, отделения почтовой связи, а также детский лагерь «Окуневские зори» (в летний период). За одну смену лагерь посещают около ста ребят.