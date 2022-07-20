В Югре повысили класс природной пожарной опасности. Фото: Вадим Бегун

В Югре повысили класс природной пожарной опасности. Дело в том, что на этой неделе в округе прогнозируется теплая погода с малым количеством осадков.

– Такие условия способствуют увеличению количества природных пожаров. Так, если на прошлой неделе за сутки возникало в среднем 5-7 природных пожаров, то за последние 3 дня эта цифра возросла до 15-20. Сегодня, по состоянию на 9 часов утра, на территории округа действовало 19 лесных пожаров с площадью активного горения около 8 гектаров, – объясняя.т спасатели.

Кстати, всего с начала пожароопасного сезона на территории округа зарегистрировано 150 лесных пожаров, на площади 4800 гектаров. В прошлом году на эту же дату было зафиксировано 238 пожаров на площади 14000 гектаров. Основная масса пожаров (138) произошла из-за прохождения грозовых фронтов, в 12 случаях причиной их возникновения стали действия местного населения.