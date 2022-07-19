Югорчанин отделался условкой за незаконную рубку леса

Югорчанин отделался условкой за рубку леса. Фото: Ольга Крыльцова

Нефтеюганским мировым судьей вынесен обвинительный приговор в отношении местного жителя. Мужчину признали виновным в незаконной рубке леса в значительном размере.

– В суде установлено, что горожанин без разрешительных документов на вырубку лесных насаждений, осуществил рубку деревьев различных пород, причинив Лесному фонду РФ ущерб, – рассказали в окружной прокуратуре.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 9 месяцев. Кроме того, прокуратурой в рамках уголовного дела направлено в суд исковое заявление о взыскании причиненного ущерба. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.