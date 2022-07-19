Коронавирус в Югре, последние новости на 19 июля 2022 года: заболели еще 36 человек

Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 июля 2022 года увеличилось на 36. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Югре на 19 июля 2022 года увеличилось на 36. Всего с начала пандемии ковид подхватили 211 807 человек.

По состоянию на 19 июля 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 337 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 132,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 64 регионах.

Снижение количества госпитализаций произошло в 11 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ. Выздоровело за сутки 4 186 человек, или на 65,4% больше в сравнении с 18 июля 2022 года. Выявлено 4 200 новых случаев. Умерло за сутки 44 человека.