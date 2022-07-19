Полицейские Сургута прошли рукоход, подземный лаз и ров с водой, а потом стреляли из автомата. Фото - Пресс-служба УМВД России по г. Сургуту.

В минувшие выходные на полигоне им.Тупалова состоялись традиционные соревнования среди сотрудников УМВД России по Сургуту по преодолению полосы препятствий. 16 команд служб и подразделений управления приняли участие в мероприятии.

– Необходимо было с минимальными нарушениями в короткий срок пройти трассу из 18 естественных и искусственных преград, такие как: рукоход, разрушенный мост, стена с проломом, подземный лаз, ров с водой, стрельба из пистолета и автомата и другие препятствия. Кроме того, судьи снимали баллы за нарушение заявленной в Положении форменного обмундирования, – рассказали в ведомстве.

Отличную боевую подготовку наравне с мужчинами продемонстрировали представительницы прекрасного пола. В итоге 1 место завоевала команда победителей прошлых соревнований - патрульно-постовой службы полиции, 2 и 3 соответственно команды Отдела уголовного розыска и экспертно-криминалистического отдела. За волю к Победе Почетную грамоту получила команда Отдела по вопросам миграции.