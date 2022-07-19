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Общество19 июля 2022 6:39

В Нижневартовске коммунальщики устанавливают «пирамиды позора» у домов должников

Однако те закрашивают краской изобличающие их надписи
Сергей Швецов
В Нижневартовске коммунальщики устанавливают «пирамиды позора» у домов должников. Фото - Нижневартовские коммунальные системы.

В Нижневартовске коммунальщики устанавливают «пирамиды позора» у домов должников. Фото - Нижневартовские коммунальные системы.

В Нижневартовске коммунальщики устанавливают «пирамиды позора» у частных домов должников. Однако те закрашивают краской изобличающие их надписи.

– Первую такую конструкцию установили у дома по улице Лопарева. Хозяин задолжал за воду более 35 тысяч рублей. Надписи на пирамиде гласят «Здесь живет должник», «Вы должны», «Здесь не платят за воду», – рассказали в Нижневартовских коммунальных системах.

К слову, убрать такую конструкцию не представляется возможным, так как ее вес равен примерно двум тоннам. Так что даже передвинуть не получится. Однако люди нашли способ бороться с этим – они обливают пирамиды краской. Видимо, думают: нет надписи – нет долгов.