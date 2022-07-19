Под Сургутом один человек пострадал в ДТП из-за не уступившего дорогу легковушке пикапа. Фото - ГИБДД ХМАО.

В ДНТ Барсовское (Сургутский район) накануне, 18 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек. Об аварии рассказала пресс-служба местного управления Госавтоинспекции.

– Пикап «Тойота Хайлакс» при повороте на нерегулируемом перекрестке на улице 1-ая Левая не уступил дорогу «Ладе» и врезался в отечественный автомобиль, – сообщили в ведомстве.

В результате столкновения водитель легковушки получил травмы. По информации сотрудников ГИБДД, за сутки в регионе произошло один дорожный инцидент, в котором пострадал один человек.