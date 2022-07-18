«Началось после того, как я переболела коронавирусом». В Нижневартовске госпитализировали женщину с предельно низким уровнем гемоглобина

В Нижневартовске госпитализировали женщину с предельно низким уровнем гемоглобина. Фото - депздрав ХМАО.

В Нижневартовске у одной из пациенток смогли вовремя обнаружить предельно низкий уровень гемоглобина – все благодаря диспансеризации. Сама пациентка сообщила, что чувствовала себя плохо, а началось все это после того, как она переболела коронавирусом.

– Я переболела в январе, а с февраля появились недомогание, вялость, утомляемость. Особого внимания я на эти сигналы не обращала, надо было работать. Когда предложили пройти диспансеризацию, я не отказалась, - рассказала Хамилида Сафина.

После лечения женщину направили в стационар, а по результатам ультразвукового исследования удалось выявить причину. В настоящее время вартовчанка лечится у профильных специалистов.