Погода на 19 июля 2022 года в Югре: днем местами пройдет кратковременный дождь

В Югре днем местами пройдет кратковременный дождь. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: Переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений, ночью 2 – 7 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +11,+16 °С, днем +24,+29 °С, по восточной половине округа местами +18,+23 °С.

По г. Ханты – Мансийску: Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, ночью 2 – 7 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +13,+15 °С, днем +25,+27 °С.