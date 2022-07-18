Югорчанин, захотевший ласк, оплатил интимные услуги на сайте, но его кинули. Фото: Ольга Крыльцова

В Нефтеюганске 27-летнего жителя кинули на деньги. Югорчанин захотел ласк, для чего перешел на сайт с услугами интимного характера.

– Мужчина оставил заявку на сайте и с ним связался злоумышленник. Он запросил предоплату и указал счет, на который необходимо скинуть 55 800 рублей. Тот сразу же перевел деньги, но ни услуги, ни денег так и не получил, – рассказали в УМВД по Югре.

В этом же городе 57-летняя женщина перевела мошенникам полмиллиона рублей. Ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, а после сотрудником правоохранительных органов, и сообщил о подозрительной активности её банковского счета.

Мошенник рекомендовал в целях сохранения своих сбережений перевести деньги на безопасный банковский счёт. Поверив злоумышленнику, потерпевшая отправилась в банкомат, обналичила деньги и перевела 498 тысяч рублей личных сбережений на неустановленный счет.