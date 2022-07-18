АО «Транснефть – Сибирь» в I полугодии сэкономило энергоресурсов на 22,5 млн рублей. Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь подвело итоги работы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в первой половине 2022 года. В общей сложности было сэкономлено энергоресурсов в денежном выражении на 22,5 млн рублей.

Большая часть экономии - 20 млн рублей – достигнута за счет оптимизации техно-логических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. В целях повышения КПД насосного оборудования в течение первой половины года проведены работы по замене, капитальному и среднему ремонту насосных агрегатов и электродвигателей, оптимизации набора устанавливаемых роторов. Это в комплексе позволило эффективно использовать электроэнергию.

В зданиях и сооружениях производственных объектов АО «Транснефть – Сибирь» в зимний период применялся режим «дежурного» отопления. Он позволяет снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 25% в зависимости от назначения здания за счет снижения в нерабочее время температуры воздуха в помещениях на величину от 5 ºС до 10 ºС по сравнению с нормативными требованиями. При применении «дежурного» отопления экономия составила 123 т.у.т. на 1,2 млн рублей.

Вся автомобильная техника в подразделениях АО «Транснефть – Сибирь» оснащена системой ГЛОНАСС, что позволяет обеспечить контроль передвижения транспорта и учитывать затраты топлива по фактическому расходу каждой транспортной единицы. С начала года в подразделениях предприятия при использовании всех видов автотракторной техники было сэкономлено 49 т.у.т. на сумму около 1 млн рублей. Экономия топлива на транспорте достигается за счет повышения эффективности управления логистикой движения. Применение современных методов логистики при организации транспортных потоков позволяет оптимизировать маршруты движения и с максимальной эффективностью использовать имеющиеся мощности и вместимость автомобильного транспорта.

В числе перспективных задач в области энергосбережения – проектирование и строительство объектов трубопроводного транспорта с использованием новейших энергоэффективных технологий, модернизация основного оборудования, совершенствование энергосберегающей деятельности.