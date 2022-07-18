Космонавт из Югры Сергей Рыжиков получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Фото: kremlin.ru.

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Командира экипажа МКС отметили за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

СПРАВКА «КП»

Сергей Рыжиков провёл детство и окончил школу Нижневартовске. Здесь же занимался в клубе юных авиаторов «Крылья Самотлора». Впервые он полетел в космос в 2016 году, где провел 173 суток 3 часа 15 минут 21 секунду. В ноябре 2018 года Рыжикову присвоили звание Героя России.