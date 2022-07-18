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Общество18 июля 2022 8:00

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Указ подписал президент России Владимир Путин
Сергей Швецов
Космонавт из Югры Сергей Рыжиков получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Фото: kremlin.ru.

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Фото: kremlin.ru.

Космонавт из Югры Сергей Рыжиков получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Указ подписал президент России Владимир Путин.

Командира экипажа МКС отметили за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

СПРАВКА «КП»

Сергей Рыжиков провёл детство и окончил школу Нижневартовске. Здесь же занимался в клубе юных авиаторов «Крылья Самотлора». Впервые он полетел в космос в 2016 году, где провел 173 суток 3 часа 15 минут 21 секунду. В ноябре 2018 года Рыжикову присвоили звание Героя России.