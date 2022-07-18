Югорский депздрав не обеспечил лекарством малыша с редким заболеванием, но помогла прокуратура. Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Югры добилась того, что полуторагодовалый малыш, который является инвалидом детства и страдает редким наследственным заболеванием, получил необходимое для жизни лекарство. В местном депздраве по каким-то причинам его не давали.

– Согласно решения консилиума врачей, ему необходима непрерывная пожизненная терапия специальным лекарственным препаратом, который не зарегистрирован на территории России. Отец ребёнка обращался в департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с просьбой обеспечить его сына указанным лекарственным препаратом, назначенным по жизненным показаниям. Однако лекарство заявителю предоставлено не было, – рассказали в ведомстве.

Прокуратура направила в суд исковое заявление и потребовала обязать депздрав организовать обеспечение ребёнка – инвалида лекарственным препаратом в полном объеме по жизненным показаниям в соответствии с заключением консилиума врачей. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. В настоящее время ребёнок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.