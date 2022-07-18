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Общество18 июля 2022 6:25

В Сургуте обновляют дорожную разметку

Эту работу задерживали из-за погоды
Сергей Швецов
В Сургуте обновляют дорожную разметку. Фото - Администрация Сургута в ВК.

В Сургуте обновляют дорожную разметку. Фото - Администрация Сургута в ВК.

В Сургуте обновляют дорожную разметку. Эту работу задерживали из-за погоды.

Отметим, что отсутствие разметки на городских улицах доставляет немало неудобств водителям. Однако уже сегодня дорожники наносят разметку на улицах Быстринской, Маяковского, Тюменском и Югорском трактах, а еще на проспекте Ленина. Пользуются двумя видами красящих материалов: эмалью и термопластиком.

– Различие между ними – в сроке эксплуатации. Гарантийный срок сохранения эмали – три месяца, термопластика – один год. Но нанесение эмали гораздо дешевле и, соответственно, экономически выгоднее, – объяснил замдиректора дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса Василий Голев.