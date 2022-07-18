Студентам-родителям в Югре компенсируют оплату за жилье. Фото: Ольга Крыльцова

Студентам-родителям в Югре компенсируют оплату за жилье. Постановление подписано губернатором округа Натальей Комаровой.

Из документа следует, что компенсацию предоставляет единственному родителю или одному из родителей при условии, что он и его супруг(а), указанные в договоре найма жилого помещения, по месту нахождения образовательной организации не являются нанимателями или членами семьи нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования, муниципального специализированного жилищного фонда; не являются собственниками жилых помещений.

Родители-студенты должны обучаться на очке. Им положена выплата в десять тысяч рублей. Постановление вступает в силу 1 сентября. Заявление на компенсацию необходимо подавать в Центр социальных выплат по месту жительства с помощью портала госуслуг.