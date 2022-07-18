На арт-даче в Сургутском районе можно окунуться в творчество и духовные практики. Фото - admsr.ru.

На арт-даче в Сургутском районе (недалеко от деревни Сайгатина) можно окунуться в творчество и духовные практики. Проект реализуется творческой молодежью района и эковолонтерами.

– В экспериментальном формате арт-дача была запущена летом прошлого года. Первые же мероприятия доказали востребованность площадки – жители городов Югры охотно поехали отдыхать в деревню. Здесь гости учатся сортировке мусора, азам туризма, заготовке Иван-чая. Резиденты из числа творческой молодежи проводят эко-уроки, йога-ретриты, музыкальные вечера, мастер-классы, – рассказали в местной администрации.

Кстати, в 2022 году тут стало еще больше локаций для развлечения. Одна из них – двухметровый чум из атласных лент. Все его составляющие были сделаны из строительного мусора, который впоследствии был отправлен на переработку.