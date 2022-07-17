В Югре медики смогли реанимировать 5-летнего мальчика, который зашел в озеро и стал тонуть. Фото - МЧС по ХМАО.

На озере Сырковый сор в поселке Салым Нефтеюганского района чуть не произошла трагедия на воде. Ее удалось избежать чудом: маленького ребенка, который стал тонуть, вовремя заметил отец.

Дело в том, что родители оставили 5-летнего мальчика без присмотра, он зашел в воду и начал тонуть. Глава семейства достал мальчика из воды и вместе со спасателем стал оказывать первую помощь.

Прибывшие на место медики успешно реанимировали ребенка. В настоящее время чудом спасшийся югорчанин находится в больнице.

– Только за прошедшие сутки сотрудниками МВД составлено 3 протокола об административных правонарушениях в отношении родителей за нахождение детей у водоемов без присмотра взрослых, – сообщили в ГИМС МЧС по Югре.