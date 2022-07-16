Погода в Югре 16 июля 2022: днем так же жарко, но пройдут дождь и гроза Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО-Югре сегодня, 16 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, ночью 3 – 8 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 С, по восточной половине округа местами +7…+12 С, днем +23…+28 С, по восточной половине округа местами +17…+22 С.

Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, слабый туман, днем без осадков. Ветер восточный, ночью 3 – 8 м/с, днем 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 С, днем +24…+26 С.