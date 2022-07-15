Коронавирус в Югре, последние новости на 15 июля 2022 года: заразились 35 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: Вера Зенина

Югре продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным регионального Оперативного штаба, за сутки инфекцию подхватили 35 человек в 11 муниципалитетах, а именно:

Фото: Оперштаб Югры

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 3 человека, с симптомами ОРВИ - 31, в бессимптомной форме - 1. Всего госпитализировано 7 человек, скончались - 0.

За весь период в регионе подтверждено 211 669 случаев коронавируса. Выздоровели с начала пандемии 208 813 человек, скончались - 2 557.

В России выявлено 4 457 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 266. Всего в стране зарегистрировано 18 480 934 случая. Излечились от коронавируса 2 929 человек, скончались - 40.