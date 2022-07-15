Фото: департамент здравоохранения Югры

В Нефтеюганске сваи, забитые под новую поликлинику, успешно прошли статические испытания. Полученные результаты подтвердили качество грунта и несущую способность важнейших конструктивных элементов будущего здания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Сейчас на объекте идет монтаж башенного крана, а также вертикальная планировка и подготовка к основному обустройству свайного поля. В общей сложности число подземных опор поликлиники приблизится к одной тысяче. Одновременно идет монтаж бетонно-растворного узла - цемент будет готовиться на месте.

Фото: департамент здравоохранения Югры

Пятиэтажный комплекс поликлиники рассчитан на 500 посещений в смену. Для удобства посетителей здание оснастят восемью пассажирскими и грузовыми лифтами. Все отделения будут оборудованы отдельными входами, возле каждого из них предусмотрены автомобильные парковки. Фасад здания облицуют керамическим гранитом светлых оттенков, интерьеры поликлиники также будут выдержаны в светлых тонах.

Новая поликлиника будет полностью отвечать требованиям «бережливых» технологий и для персонала, и для посетителей.