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Происшествия15 июля 2022 6:50

В Сургуте осудят молодого парня, который вместе с приятелем грабил платежные терминалы

Злоумышленники украли 600 тысяч рублей
Марина Прохорова
В Сургуте осудят молодого парня, который вместе с приятелем грабил платежные терминалы

В Сургуте осудят молодого парня, который вместе с приятелем грабил платежные терминалы

Фото: Ольга Крыльцова

В Сургуте осудят 22-летнего местного жителя, который вместе с приятелем грабил платежные терминалы. Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, все кражи молодые люди совершили в декабре 2021 года.

- Установлено, что обвиняемый вместе со своим знакомым совершил хищение денег из девяти платежных терминалов, расположенных в различных торговых точках Сургута. Злоумышленники незаметно вывозили терминалы в безлюдные места, затем распиливали их и забирали наличку. Таким образом они похитили 600 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, злоумышленники причинили владельцам терминалов материальный вред на сумму свыше 400 тысяч рублей. В связи с этим следствие наложило арест на имущество обвиняемого.

Сейчас уголовное дело направлено в Сургутский городской суд для рассмотрения по существу.

В отношении другого соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство.