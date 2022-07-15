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Происшествия15 июля 2022 5:40

Сургутянин лишился почти 70 тысяч рублей, пытаясь сэкономить при покупке товара у мошенника

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
Сургутянин лишился почти 70 тысяч рублей, пытаясь сэкономить при покупке товара у мошенника

Сургутянин лишился почти 70 тысяч рублей, пытаясь сэкономить при покупке товара у мошенника

Фото: Вера Зенина

Жителя Югры продолжают вестись на уловки мошенников, отдавая им свои деньги. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, за прошедшие сутки аферисты выманили у северян более миллиона рублей. Чаще всего жертвами преступников становились сургутяне.

Так, сургутянин 1995 года рождения лишилась, пытаясь купить утеплитель на сайте бесплатных объявлений, стоивший 70 тысяч рублей. В ходе телефонного разговора собеседник предложил сделать мужчине скидку, если он сразу же рассчитается за товар. Договорившись о сделке, заявитель перевел 69 500 рублей на счет злоумышленника. Вскоре продавец перестал выходить на связь, а потерпевший обратился в полицию.

Всего за указанный период в правоохранительных органах зафиксировали 11 фактов мошенничества и краж денег с банковских карт. По каждому из них возбуждены уголовные дела.