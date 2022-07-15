В Нижневартовске собирают паровоз для будущего сквера Железнодорожников

Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается обустройство сквера Железнодорожников. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас рабочие начали собирать малые архитектурные формы, в том числе паровоз. Работают над воплощением проекта два подрядчика: фирма ООО «Шипка» и индивидуальный предприниматель Роман Аскаров.

- Объем работ выполнен примерно на 60%. Поступили материалы для устройства тротуаров. Сейчас завершаем монтаж МАФов - это поезд и качели. После уложим резиновый пол на детской площадке. В августе привезут опоры освещения. Уже проведены инженерные коммуникации. Есть система видеонаблюдения. Осенью высадим деревья, - рассказал заместитель директора по производству ООО «Шипка» Ильгиз Махиянов.

Кстати, глава города Дмитрий Кощенко акцентировал внимание подрядчиков на соблюдении требований безопасности при выборе и последующем устройстве детских городков.

- Сквер Железнодорожников - очень интересный проект. Его выбирали жители во время голосования. Он реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда, - отметил руководитель муниципалитета.

Прогуляться но новому скверу вартовчане смогут уже этой осенью.