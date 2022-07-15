Фото: администрация Ханты-Мансийска

Жителей и гостей Ханты-Мансийска приглашают на фестиваль «ПикникХМ», который пройдет 16 июля. Как сообщили в городской администрации, участников ждет насыщенная программа: творческие мастер-классы, интересные лекции, детские и спортивные зоны, фуд-корт, концерт и многое другое.

- Приглашаем хантымансийцев весело провести время с близкими и друзьями, открыть для себя новые активности. Площадки будут работать с 12:00 до 18:30, - обратились власти к жителям.

Тема фестиваля в этом году - «Река жизни», поэтому площадки будут представлены в светлых тонах. Организаторы также просят гостей придерживаться концепции праздника и добавить к своей одежде хотя бы один элемент белого цвета - символ жизни, чистоты и добра.

Кстати, из-за праздника в городе ограничат движение по ул. Восточная объездная. В связи с этим водителям надо быть внимательнее и не превышать скорость.