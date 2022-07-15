Погода в Югре на 15 июля 2022 года: жара продолжается

Погода в Югре на 15 июля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 15 июля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, местами по восточной половине +5...+10, днем +25...+30 градусов, местами по восточной половине до +20.

В Ханты-Мансийске будет облачно и кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура ночью +16...+18 градусов, днем +25...+27.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: